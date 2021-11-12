Ленинградская область сократит дефицит бюджета в 2022 году

Законодательное собрание Ленинградской области обсудило в первом чтение бюджет на 2022-й год. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Законодательное собрание Ленинградской области обсудило в первом чтение бюджет на 2022-й и плановый период 2023-2024 годов. Регион планирует постепенно сокращать дефицит, который сейчас составляет почти 20 миллиардов рублей.

- Мы движемся по плану принятия бюджета. В Тосно уже прошли публичные слушания. В 2022 году прогнозируемые доходы составят 160,7 миллиарда, а расходы 164,1. В 2023-м прибыль составит 154,3 миллиарда, а траты - 4,5. Что касается 2024 года, то бюджет должен пополниться на 147,9, а расходы составят 148,8 миллиарда, - уточнил первый заместитель председателя правительства Ленинградской области, руководитель комитета финансов Роман Марков.

Проект одобрили большинство депутатов. Однако часть народных избранников предложила увеличить бюджет на десять процентов. По мнению несогласных депутатов, эта мера позволит достроить ледовую арену в Сосновом Бору и решить еще несколько проблем.

Председатель ЗакСа Сергей Бебенин предложил оппозиции подготовить свои поправки ко второму чтению.