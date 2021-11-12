Петербург будет привлекать туристов за счет новой культурной географии

Петербург будет бороться за каждого туриста и привлекать разнообразием. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава Комитета по туризму Санкт-Петербурга ответил на вопросы читателей «Комсомолки» и, в том числе рассказал, как город будет жить без иностранных туристов в условиях не только второго года пандемии, но и системы QR-кодов. Ведь заграничную вакцину в России пока не признают.

- Для города это очень серьезный вызов. До пандемии у нас было 10 миллионов туристов в год, половина из которых – иностранцы. Петербург – главный центр притяжения заграничных туристов в России. Сейчас их нет, но такая ситуация во всем мире. В последние годы увеличивается число внутрироссийских туристов. Город становится креативным, дружелюбным для туристов, развиваются общественные пространства, как раньше в Берлине, например, - рассказал журналистам Сергей Корнеев. - Поэтому у нас есть новая туристская культурная география. Это авторские туры, которые сейчас популярны, плюс различные события. Что-то вроде «собери свой Петербург». Важно разнообразие. Нельзя сужать восприятие города.

Другими словами, Петербург – это не только Эрмитаж и Петергоф. Кроме них есть тысячи интересных объектов, которые будут заставлять туриста возвращаться снова и снова. В этом главная задача Комитета.

- Пусть приезжают хоть на день. Сейчас каждый турист – ценность, - отметил Сергей Корнеев.