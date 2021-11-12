Около 3,5 млн туристов посетили Петербург за 8 месяцев 2021 года

Около 3,5 млн туристов посетили Петербург в 2021 году Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге из-за пандемии резко упал туристический поток, в первую очередь из-за границы. Но постепенно он начинает восстанавливаться. Об этом 11 ноября 2021 года рассказал председатель комитета Сергей Корнеев.

- В прошлом году было 500 тысяч иностранных туристов, которые приехали еще до пандемии. Всего за 2020 год в Петербурге побывали 2,9 миллионов туристов, - отметил глава комитета.

В целом въезд в Петербург упал на 75 процентов из-за пандемии. При этом, несмотря на самый сложный для туризма прошлый год, в Петербурге чуть-чуть выросла продолжительность пребывания в городе, а также подрос средний чек туриста до 37 тысяч рублей.

В 2021 году все же ситуация начала постепенно улучшаться. В основном Петербург посещают туристы из Москвы, Казани, Сочи, с Урала и многих других городов-миллионников.

- В 2021 году на 1 сентября Петербург посетили уже около 3,5 млн туристов. По деньгам это около 100 млрд рублей, - добавил Корнеев.