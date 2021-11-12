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Происшествия12 ноября 2021 15:47

Судья не стал отправлять в СИЗО курьера, стрелявшего окна ВАЗа на Невском проспекте

«Травмат» 20-летнего мужчины находился в розыске
Анатолий ПЕТРОВСКИЙ
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Суд избрал меру пресечения водителю ВАЗа стрелявшему из окна на Невском проспекте.

Суд избрал меру пресечения водителю ВАЗа стрелявшему из окна на Невском проспекте.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Смольнинский районный суд Петербурга избрал меру пресечения для 20-летнего водителя ВАЗа, которого вечером 9 ноября задержала полиция за стрельбу из окна машины на Невском проспекте. Несмотря на то, что «травмат», из которого стрелял приезжий, был в розыске, отправлять в СИЗО задержанного не стали.

- Суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Новруза Аббасова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Хулиганство». Суд следствию отказал. Аббасову избран домашний арест по 08.01.2022, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что в отношении мужчины, работающего курьером, возбуждено уголовное дело за хулиганство с применением оружия. Максимальное наказание – до семи лет лишения свободы.