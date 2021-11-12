В нехорошей квартире в Петербурге, где на балконе нашли труп, произошло еще одно убийство

В нехорошей квартире на Антонова-Овсеенко молодая женщина зарезала соседа. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Очередная кровавая драма произошла в нехорошей квартире дома на улице Антонова-Овсеенко. Четыре года назад соседи снизу пожаловались на опарышей, которые сыплются с потолка. Позднее оказалось, что причиной был труп, хранившийся на балконе. Вскрылось это после смерти хозяина жилища, которого и заподозрили в расправе со случайным собутыльником. А теперь эта история почти что повторилась.

- В 2020 году хозяин умер и в квартиру заехал его 30-летний сын, который и нашел останки на балконе. Он стал жить здесь вместе с гражданской женой. Они часто выпивали. 8 ноября 2021 года супруги были задержаны полицией по подозрению в убийстве соседа, - пишет «Мойка 78».

По предварительным данным, погибшим оказался мужчина, выпивавший в гостях. Жена пошла его искать и позвонила в дверь соседям. Ей открыл спавший хозяин. Когда они прошли в комнату, то увидели труп с ножевыми ранениями и окровавленную гражданскую супругу владельца квартиры.

Предположительно, женщина зарезала гостя из-за возникшего конфликта. Какую роль в этой драме сыграл ее муж, устанавливают следователи.