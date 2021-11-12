Спикер ЗакСа Бельский поздравил Комитет по молодежной политике Петербурга с 30-летием

Спикер Закса наградил активную молодежь и снялся в ролике для ТикТока. Фото: пресс-служба Заксобрания СПб

Спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский посетил новое молодежное пространство «ПРОСТО PRODUCTION», открытое в ДК имени Кирова на Васильевском острове. Торжественная церемония была приурочена к 30-летию городского Комитета по молодежной политике, которому достались поздравления, а активным участникам – награды.

- Нам необходимо знать потребности молодежи – чем мы можем им помочь, что для этого необходимо сделать. Поэтому очень важно, когда у нас появляются новые формы взаимодействия – такие как «ПРОСТО», - приводит слова Бельского пресс-служба Закса.

Отметим, что «ПРОСТО PRODUCTION» – это уже вторая площадка для молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. Здесь есть лекторий, амфитеатр, зона для коворкинга и переговорная. А также Тик-Ток станции и павильон для записи видео, где начинающие блогеры смогут записывать ролики с нужным оборудованием.

В будущем здесь организуют лекции, мастер-классы по фотосъемке и визуальным трендам в медиа.

Молодежное пространство «ПРОСТО» стало лучшим коворкингом Санкт Петербурга в городской премии «Признание и Влияние» в 2020 году.