Суд продлил срок задержания экс-главе Управления соцпитания Петербурга Алексею Барабанщикову

Суд продлил срок задержания для Алексея Барабанщикова. Фото: СОЦСЕТИ

Куйбышевский суд Петербурга не стал избирать меру пресечения для бывшего руководителя Управления социального питания Петербурга Алексея Барабанщикова и продлил ему срок задержания еще на трое суток.

- Суд продлил срок задержания Алексею Барабанщикову до 17:00 15 ноября2021 года, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Точно такое же решение принято в отношении второго фигуранта дела о злоупотреблениях Олега Лукина.

Напомним, что на днях в Управлении соцпитания прошли массовые обыски, 12 ноября имя Барабанщикова исчезло с сайта Смольного. А позднее стало известно о возбуждении дела по статье «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» в особо крупном размере.

Она предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы со штрафом.

Дело может быть связано с нарушениями при распределении контрактов на организацию питания в школах Петербурга.