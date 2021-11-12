Петербуржцы пожаловались на трансформаторную будку посередине тротуара

Фото: vk.com/mytndvor

Жители Петербурга жалуются на трансформаторную будку, которая выросла посреди тротуара. Металлический шкаф появился на Заячьем переулке. Пользователи Интернета уже высмеяли это «чудо инженерной мысли». Сообщения об этом появились в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети «Вконтакте».

- Все для людей! В Заячьем переулке прямо посередине тротуара появилось очередное чудо инженерной мысли, - ратуют жители.

Также люди жалуются, что в соседнем доме живут люди с инвалидностью и для них такое препятствие будет сюрпризом.