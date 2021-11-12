Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 ноября 2021 18:50

Петербуржцы пожаловались на трансформаторную будку посередине тротуара

Металлический шкаф появился в Заячьем переулке
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: vk.com/mytndvor

Фото: vk.com/mytndvor

Жители Петербурга жалуются на трансформаторную будку, которая выросла посреди тротуара. Металлический шкаф появился на Заячьем переулке. Пользователи Интернета уже высмеяли это «чудо инженерной мысли». Сообщения об этом появились в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» в соцсети «Вконтакте».

- Все для людей! В Заячьем переулке прямо посередине тротуара появилось очередное чудо инженерной мысли, - ратуют жители.

Также люди жалуются, что в соседнем доме живут люди с инвалидностью и для них такое препятствие будет сюрпризом.