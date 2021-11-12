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Общество12 ноября 2021 18:52

Любители селфи едут в Петербург ради фото на фоне «Лахта Центра» и ЗСД

О том, чем привлекает город кроме Эрмитажа, рассказал глава Комитета по туризму
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Маршрут к башне стал популярным у любителей селфи.

Маршрут к башне стал популярным у любителей селфи.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Туристы едут в Петербурге не только ради музеев, театров или знаменитых парков. В последнее время растет число тез туристов, которые хотят просто ощутить атмосферу города, погрузиться в нее или сделать селфи на фоне новых достопримечательностей. ЗСД, стадиона на Крестовском или «Лахта Центра».

- Петербург уникален. ОН отражает своими слоями всю историю от петровского центра до сталинского ампира и новых районов «Лахта Центра» и ЗСД. Появились новые маршруты морских прогулок в акватории Финского залива. Они очень востребованы, потому что это точки селфи. Кто бы как ни относился к башне и новому виду на Петербург, но мы видим по соцсетям, что это нравится туристам, - рассказал глава Комитета по туризму Сергей Корнеев.

По его словам, город невозможно «упаковать» в один кейс. У каждого туриста Петербург будет своим. Многие москвичи в пандемию приезжали в город на Неве на пару дней и задерживались здесь надолго, работая на удаленке.

- Есть 1001 причина приехать в Петербург и у каждого она своя. Люди увозят впечатления, а оставляют реальные деньги. Это - туризм впечатлений, - отметил Сергей Корнеев.