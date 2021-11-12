Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Экономика12 ноября 2021 19:11

Смольный выкупит индустриальный парк «Марьино» у банка ВТБ за 2,6 млрд рублей

За счет новой площадки власти намерены развивать Особую экономическую зону «Санкт-Петербург»
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Смольный выкупит индустриальный парк у ВТБ.

Смольный выкупит индустриальный парк у ВТБ.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга намерены в ближайшее время выкупить территорию индустриального парка «Марьино» у нынешнего владельца – банка ВТБ. Новые площади должны будут войти в состав Особой экономической зоны и дать ей новый толчок для развития.

- Мы активно наращиваем темп привлечения инвесторов в связи с предстоящей большой работой по заполнению присоединяемой площадки «Марьино», где для резидентов будет доступно 44 гектара, - приводит слова гендиректора АО «Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» Тамары Рондалевой «Коммерсант».

По данным издания, стоимость сделки по выкупу индустриального парка «Марьино» составит около 2,6 миллиарда рублей. Эту информацию подтвердил вице-губернатор Эдуард Батанов.

Парк «Марьино» занимает общую площадь в 130 гектаров в Петродворцовом районе Петербурга.