Социальным предпринимателям Ленобласти снизят налоги в шесть раз

На заседании Законодательного собрания депутаты также приняли в первом чтении бюджет региона. Фото: Тимур ХАНОВ

С 1 января 2022 года социальные предприятия Ленинградской области будут платить меньше налогов. Ставка снизится с шести до одного процента. Соответствующий законопроект 12 ноября приняли народные избранники Ленинградской области.

Налоговые послабления полагаются организациям, оказывающим социальные, медицинские и образовательные услуги, услуги в сфере культуры и спорта. Для этого они должны иметь статус «социальное предприятие» и состоять в федеральном перечне социальных предприятий. Статус присваивается уполномоченным органом - комитетом по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка. При этом половина сотрудников предприятия должна относиться к социально уязвимым категориям населения.

В настоящий момент ряду предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения, в регионе уже предоставлены налоговые льготы - ставка один или три процента. Такая система должна была сохраниться до 1 января, однако ее решили продлить до конца 2023 года.

- Так, в 2020 году льготой воспользовались 800 предприятий Ленинградской области с выпадающим доходом 200 миллионов рублей, - отметили в комитете по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка.

По мнению председателя постоянной комиссии по бюджету и налогам Законодательного собрания Ленинградской области Николая Пустотина, такая мера особенно важна в условиях пандемии, когда социально значимые организации нуждаются в дополнительной поддержке. Основной проблемой предприятий стало снижение числа оказываемых услуг.

- Это одна мер финансовой поддержки, направленная на то, чтобы восполнить недополученные доходы. Список предприятий есть, но он не окончательный и может быть расширен, - высказался Николай Пустотин.

Добавим, что на заседании Законодательного собрания депутаты также приняли в первом чтении бюджет региона и территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2022-2024 годы.