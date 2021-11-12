Кандидат экономических наук рассказал о «новогоднем» повышении цен в Петербурге

Канун нового года - время активно закупаться продуктами. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербуржцам не стоит затягивать пояса в ожидании традиционного «новогоднего» роста цен на продукты – по крайней мере эксперты его и вовсе не ожидают. Об этом «Комсомолке» в пятницу, 12 ноября, рассказал доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХИГС, кандидат экономических наук Артем Голубев.

- В последние годы этот эффект уже не работал, - отмечает эксперт. – В нулевых, например, доходы у людей в основном росли – а значит, они готовы были даже при росте цен перед Новым годом существенно потреблять, чтобы максимально накрыть стол и на сам праздник и на все остальные выходные. Сейчас роста доходов нет – а значит, скорее всего, не будет и «новогоднего» роста цен.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о том, что инфляция в Петербурге выросла на 1,17 % за октябрь – это почти в четыре раза больше, чем в предыдущем месяце.