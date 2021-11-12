Две минометные мины нашли рядом с атомной станцией в Ленинградской области

В городе Сосновый бор вблизи ЛАЭС нашли две неразорвавшиеся минометные мины. Фото: пресс-служба главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Петербургу и Ленинградской области

В городе Сосновый Бор в Ленобласти бойцы Росгвардии обнаружили два неразорвавшихся минометных снаряда времен Великой Отечественной войны. Инцидент случился неподалеку от Ленинградской атомной станции , сообщает пресс-служба главного управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Петербургу и региону в пятницу, 12 ноября.

- Боеприпасы нашли сотрудники Росгвардии во время патрулирования территории, - приводят в ведомстве детали происшествия. - Прибывшая группа разминирования ОМОН установила, что это две неразорвавшиеся 81-миллиметровые минометные мины времен Великой Отечественной войны в состоянии коррозии.

Снаряды извлекли из земли и перевезли на специальный полигон, где благополучно уничтожили.

Напомним: ранее «Комсомолка» публиковала список самых «взрывоопасных» мест Ленинградской области и свод правил безопасности для тех, кто любит гулять по глухим лесам и перелескам.