Меньше 30 % обратившихся получают медотвод от вакцинации против коронавируса в Ленинградской области

В Ленинградской области, как и в Петербурге, продолжается борьба с новой коронавирусной инфекцией. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области раскрыли данные о том, сколько людей, обратившихся к врачам за медотводом от вакцинации против COVID-19, действительно получают нужную справку. Как оказалось, их количество невелико: оно составляет менее 30 %. Об этом сообщили в областном комитете по здравоохранению в минувший четверг, 12 ноября.

- Иммунологическая комиссия дает медотводы менее чем 30% обратившихся, тем, у кого, действительно, имеются подтвержденные заболевания, являющиеся противопоказаниями к вакцинации, - говорится в сообщении ведомства. - Остальные 70% обращающихся не имеют никаких показаний для медотвода.

Напомним: ранее «Комсомолка» подробно рассказывала о том, какие заболевания и состояния являются надежной причиной для отказа от вакцинации. Если вкратце, таких очень мало - по сути, к ним относится только анафилактический шок.