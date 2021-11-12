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Общество12 ноября 2021 19:55

Меньше 30 % обратившихся получают медотвод от вакцинации против коронавируса в Ленинградской области

Об этом сообщают в региональном комитете по здравоохранению
Сергей ВОЛЧКОВ
Сергей ВОЛЧКОВ
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В Ленинградской области, как и в Петербурге, продолжается борьба с новой коронавирусной инфекцией.

В Ленинградской области, как и в Петербурге, продолжается борьба с новой коронавирусной инфекцией.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ленинградской области раскрыли данные о том, сколько людей, обратившихся к врачам за медотводом от вакцинации против COVID-19, действительно получают нужную справку. Как оказалось, их количество невелико: оно составляет менее 30 %. Об этом сообщили в областном комитете по здравоохранению в минувший четверг, 12 ноября.

- Иммунологическая комиссия дает медотводы менее чем 30% обратившихся, тем, у кого, действительно, имеются подтвержденные заболевания, являющиеся противопоказаниями к вакцинации, - говорится в сообщении ведомства. - Остальные 70% обращающихся не имеют никаких показаний для медотвода.

Напомним: ранее «Комсомолка» подробно рассказывала о том, какие заболевания и состояния являются надежной причиной для отказа от вакцинации. Если вкратце, таких очень мало - по сути, к ним относится только анафилактический шок.