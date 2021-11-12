Списки детей для вакцинации от коронавируса начали собирать в Ленинградской области

Кампания по масштабной вакцинации от коронавируса продолжается в Ленинградской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В школах города Выборг Ленинградской области собирают списки детей в возрасте от 12 до 17 лет на вакцинацию против COVID-19. Об этом в минувший четверг, 12 ноября, рассказали родители детей. Позже в региональном комитете по здравоохранению подтвердили эту информацию.

- По нашей информации, данная подготовительная работа направлена на выявление потенциального количества согласных, - уточнили в ведомстве. - В настоящее время вакцина проходит стадии клинических испытаний. Без проведения всех стадий клинических испытаний и официального одобрения, вакцинации детей не будет. Также отметим, что определение потенциального количества необходимо для своевременной закупки необходимого оборудования и подготовки специалистов и рабочих мест.

Напомним: ранее «Комсомолка» рассказывала о том, как получить медотвод от вакцинации в Санкт-Петербурге.