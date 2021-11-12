Суд арестовал болельщиков матча Россия-Кипр за драку на трибунах «Газпром Арены»

Суд наказал агрессивных болельщиков сборной России. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петроградский райсуд Петербурга вынес наказание болельщикам, которые матерились на трибунах «Газпром Арены» во время матча Россия-Кипр. В середине первого тайма между фанатами возникла потасовка, из-за чего в дело пришлось вмешаться полиции.

- 11.11.2021 на футбольном матче, находясь в секторе D103, Иванов участвовал в драке, порвал футболку зрителю, нанес ему несколько ударов. Суд назначил наказание в виде ареста на девять суток с запретом на посещение официальных спортивных соревнований сроком на два года, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Второй драчун получил восемь суток ареста и те же два года запрета.

А третий болельщик, громко матерившийся во время игры, заплатит штраф в 11 тысяч рублей, но без запрета ходить на игры.

Этим список наказанных заканчивается.

Напомним, что сборная России выиграла у Кипра со счетом 6:0, четыре мяча забили зенитовцы: два Ерохин и по одному Мостовой и Сутормин.