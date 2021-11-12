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Общество12 ноября 2021 20:17

В Петербурге начали подготавливать площадки под дворовые катки

В основном этим занимаются активисты совместно с администрациями
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
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Фото: vk.com/katok_vo_dvore

Фото: vk.com/katok_vo_dvore

Пусть в Петербурге еще плюсовая температура, но в городе уже готовят площадки под дворовые катки. об этом стало известно из группы "Дворовые катки" в соцсети "Вконтакте". Конечно, о заливки льдом пока и речи не идет, но активисты уже во всю ровняют землю.

- Готовим площадку к сезону, - поделился Сергей Данилов, показав фотографию хоккейной коробки еще с землей вместо льда.

Там же отметили, что площадка для катания появится не раньше декабря.

Заливкой дворовых катков как правило занимаются активисты совместно с администрациями города. В прошлом году общественники даже создали специальную карту, где нанесли все ледовые площадки. На ней можно посмотреть ближайший к дому каток.

Между тем, 13 ноября в Петербурге откроют два катка. Один из низ находится в творческом пространстве "Севкабель Порт", другой - в "Новой Голландии".