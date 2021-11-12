Оригинальное Евангелие Достоевского впервые покажут в Петербурге

В Петербурге чтят память Федора Михайловича Достоевского. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Михайловском замке покажут оригинальное Евангелие, принадлежавшее одному из самых известных русских писателей – Федору Михайловичу Достоевскому. Взглянуть на уникальный экспонат можно будет с 18 ноября в Михайловском замке. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщила администрация Петербурга.

- В Михайловском замке открылась выставка «Я – Достоевский», приуроченная к юбилею великого русского писателя. Почетное место среди экспонатов займет Евангелие, которое подарили писателю в Сибири жены декабристов, - уточняют в ведомстве. - Сейчас книга хранится в фондах Российской государственной библиотеки в Москвае. В Петербурге ее покажут впервые. Также на выставке представлены личные вещи писателя, книги, портреты, первые издания его произведений.

Напомним: ранее «Комсомолка» подробно рассказывала о том, как в Петербурге планировали отмечать юбилей великого писателя.