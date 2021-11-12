Смольный рассчитывает до конца года привить 90 % работников в Петербурге

В Петербурге продолжается кампания по масштабной вакцинации горожан. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коллективный иммунитет в 90 % до конца года – вполне достижимая цель для Петербурга. Только касается это не всех, а пока что лишь трудовых коллективов, где вакцинация идет ударными темпами. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов на заседании федерального оперштаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

- По рекомендациям Роспотребнадзора и Министерства труда и социальной защиты мы организовали вакцинацию в трудовых коллективах. За оставшиеся семь недель до конца года планируем достичь уровня коллективного иммунитета в трудовых коллективах более 90%, - уточнил губернатор.

Правда, этому может помешать сезонный эпидемический подъем – причем не только самого COVID-19, но и гриппа, из-за которого люди могут начать вакцинироваться реже: ведь в острой фазе заболевания прививка противопоказана.

Тем временем в Санкт-Петербурге первично привилось 1 863 290 человек. Полностью закончили вакцинацию 1 983 695 человек.