Экс-главу управления соцпитания Петербурга подозревают в ущербе бюджету на 24 млн рублей

Стали известны подробности уголовного дела Алексея Барабанщикова. Фото: СОЦСЕТИ

Стали известны подробности уголовного дела, где подозреваемым числится бывший глава управления соцпитания Петербурга Алексей Барабанщиков. Напомним, суд продлил ему срок задержания до вечера 15 ноября. По информации объединенной пресс-службы судов (ОПСС) города, следствие подозревает, что Барабанщиков и другие фигуранты из Комбината соцпитания Красносельского района причинили бюджету ущерб в 24 млн рублей при заключении контракта на организацию питания в школах в Пушкине.

- Как считает СК, фигуранты обманули членов комиссии и указали в заявке недостоверные сведения о наличии в штате сотрудников, которые фактически отсутствуют. Это позволило КСП заключить контракты на организацию питания в общеобразовательных учреждениях Пушкинского района и извлечь доход на 167 335 360 рублей, - передает ОПСС Петербурга.

Примечательно, что местонахождение денег до сих пор не установили. Все участники громкого дела, в том числе следствие, просили продлить срок задержания фигурантам для возможности сбора доказательств.