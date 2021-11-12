Глава комздрава Петербурга прокомментировал слухи о смерти мужчины, привитого от коронавируса

Глава комздрава ответил на слухи о смерти мужчины после вакцинации от ковида в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец прокомментировал слухи о смерти горожанина, прошедшего полный курс вакцинации от коронавируса. Данную тему обсуждают в соцсетях. По словам чиновника, все сведения о причинах летального исхода предоставят только родственникам мужчины.

- Я не могу озвучить часть информации, потому что это медицинская тайна. Обсуждать что-то на основании слухов – очень непрофессионально. Этот случай будет достоверно разобран экспертами в комздраве. Естественно, специалисты установят, могла ли наступить смерть быть каким-то образом связана с вакцинацией, - подчеркнул Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Как добавил глава комздрава, дальше уже родственники погибшего мужчины решат, предавать ли огласке результаты экспертизы. К слову, ранее в одной из ковидных больниц Петербурга признались, что привитые пациенты умирают крайне редко.