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Здоровье12 ноября 2021 21:15

Глава комздрава Петербурга прокомментировал слухи о смерти мужчины, привитого от коронавируса

По словам Дмитрия Лисовца, часть сведений он не может озвучить из-за медицинской тайны
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Глава комздрава ответил на слухи о смерти мужчины после вакцинации от ковида в Петербурге.

Глава комздрава ответил на слухи о смерти мужчины после вакцинации от ковида в Петербурге.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец прокомментировал слухи о смерти горожанина, прошедшего полный курс вакцинации от коронавируса. Данную тему обсуждают в соцсетях. По словам чиновника, все сведения о причинах летального исхода предоставят только родственникам мужчины.

- Я не могу озвучить часть информации, потому что это медицинская тайна. Обсуждать что-то на основании слухов – очень непрофессионально. Этот случай будет достоверно разобран экспертами в комздраве. Естественно, специалисты установят, могла ли наступить смерть быть каким-то образом связана с вакцинацией, - подчеркнул Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Как добавил глава комздрава, дальше уже родственники погибшего мужчины решат, предавать ли огласке результаты экспертизы. К слову, ранее в одной из ковидных больниц Петербурга признались, что привитые пациенты умирают крайне редко.