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Дом. Семья12 ноября 2021 21:37

В Рыбацком из «однушки» выселили двух рысей и восемь собак

Животные переехали за город в подходящие для жизни условия
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Из "однушки" в Петербурге выселили двух рысей и восемь собак. Фото: Росприроднадзор

Из "однушки" в Петербурге выселили двух рысей и восемь собак. Фото: Росприроднадзор

Жители многоэтажки в Рыбацком добились выселения из «однушки» двух рысей, Геральта и Булочку, и восьми собак. Напомним, про зверинец «Комсомолка» писала в сентябре 2020 года. Тогда владельцы животных клялись, что соседи выдумывают слухи про вонь и шум по ночам. Хозяева даже прошли проверку Росприроднадзора. Однако пара признавала, что для зверят нужно место побольше, поэтому они всеми силами старались как можно быстрее закончить строительство загородного участка. И вот, на переезд ушел целый год. Теперь рыси живут в большом-пребольшом вольере.

В аппарате Уполномоченного по правам человека в Петербурге подвели итог истории.

- Еще до окончания судебного разбирательства, поняв бесперспективность своих доводов, ответчик арендовал земельный участок в пригородном поселке и вывез туда всех своих питомцев, - отметили в аппарате.

А, в «однушке» остались неприятные запахи от содержания «мини-зоопарка». В итоге суд обязал хозяев продезинфицировать помещение в течение месяца, а также сделать качественную дезинсекцию квартиры.