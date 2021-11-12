Иномарка влетела в фургончик шавермы у набережной Карповки в Петербурге

В Петербурге в ДТП поневоле угодил фургончик шавермы. Фото: Никита НЕСТЕРОВ

«Мерседес» устроил ДТП с фургончиком с рекламой шавермы на перекрестке Большого проспекта В.О. и набережной реки Карповки в Петербурге. Свидетелем аварии стал журналист «Комсомолки». По его словам, водитель черного «Мерседеса» зацепил иномарку, которая влетела в три припаркованные машины. Итого пострадали пять автомобилей.

- Получился «паровозик». В сторону метро проезд перекрыт. Стоит общественный транспорт. Водители объезжают по встречке, - передает корреспондент «КП-Петербург» с места.

«Скорых» рядом не замечено. В массовом ДТП разбираются сотрудники ГИБДД.