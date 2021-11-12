Двигатели двух автомобилей загорелись вечером 12 ноября в Петербурге

Двигатели двух автомобилей вспыхнули вечером 12 ноября в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге с разницей в два часа вспыхнули двигатели легковых автомобилей в двух районах. О происшествиях рассказали в ГУ МЧС России по Северной столице. Первой пострадала иномарка в Московском районе в гараже у 4-го Предпортового проезда. В итоге огонь охватил 3 квадратных метра. Досталось и салону машины. Пожар ликвидировали до прибытия спасателей МЧС.

Второй пожар произошел у дома №10 на проспекте Испытателей в Приморском районе. Пострадал «Фольксваген», двигатель которого внезапно вспыхнул.

- Пожар произошел в 21:23, потушили огонь в 21:41. Сведений о пострадавших нет. К тушению пожара привлекались 10 человек личного состава на двух единицах техники, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.