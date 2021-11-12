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Здоровье12 ноября 2021 22:19

Пенсионеров из Петербурга будут персонально приглашать на вакцинацию

Комздрав обещает не принуждать прививаться неработающих горожан старше 60 лет
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
В Петербурге не будут "отлавливать" пенсионеров для вакцинации от коронавируса.

В Петербурге не будут "отлавливать" пенсионеров для вакцинации от коронавируса.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге будут индивидуально приглашать пенсионеров на вакцинацию от коронавируса. Об этом сообщил глава комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец. Как рассказал чиновник в эфире телеканала «Санкт-Петербург», лицам старше 60 лет будут звонить участковые врачи или медсестры с предложением привиться от COVID-19, если они еще этого не сделали.

- Правильно – все-таки иметь личный контакт с пенсионерами. В каждой поликлинике есть иммунологический паспорт каждого участка. Так медики будут выявлять тех, кто еще не привит, и приглашать их путем звонков, - отметил Лисовец.

Чиновник подчеркнул, что в Петербурге, естественно, никто не будет «отлавливать» и наказывать неработающих лиц старше 60 лет. А вот тем, кто трудится, придется послушать работодателя, которому грозят штрафы за невакцинированных сотрудников.