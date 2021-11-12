Бастрыкин раскритиковал состояние здания народного музея «Дорога жизни» в Ленобласти

Бастрыкин остался недоволен состоянием здания народного музея "Дорога жизни" в Ленобласти. Фото: СК РФ

Глава СК РФ Александр Бастрыкин раскритиковал состояние здания народного музея «Дорога жизни», что находится в деревне Коккорево во Всеволожском районе Ленобласти. Председатель Следкома прибыл в 47-й регион в рамках рабочей поездки. Вместе с ветеранами и жителями Коккорево Бастрыкин возложил цветы у «Разорванного кольца», памятника у берега Ладожского озера.

- Глава ведомства отметил крайне неухоженное состояние объекта, подчеркнув, что музей не должен находиться в таком неподобающем виде. Ранее Председатель Следственного комитета неоднократно обращал внимание на необходимость защиты и сохранения памятников, посвященных Великой Отечественной войне, - передает пресс-служба СК РФ.

А вот филиал Центрального военно-морского музея имени Петра Великого «Дорога жизни», расположенного в Осиновце, Александр Бастрыкин похвалил за профессионализм сотрудников и бережное отношение к экспонатам.