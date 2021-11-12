Рекордные 34,3 тысячи жителей Петербурга привились от ковида за 11 ноября

В Петербурге установили абсолютный рекорд по числу вакцинаций от коронавируса за сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге установили абсолютный рекорд по количеству вакцинаций от коронавируса за сутки. По информации комитета по здравоохранению Северной столицы, за четверг, 11 ноября, медики сделали более 34,3 тысячи инъекций. Такого ажиотажа в городе не было за все время пандемии.

- За вчерашний день, 11 ноября, в городе вакцинировали первым компонентом 22 630 человек. Всего выполнено 34 335 инъекций. Последний рекорд зафиксировали летом, 23 июля 2021 года, - тогда суммарно за день привились 32 999 человек, - отметили в комздраве.

Добавим, что прививочные темпы в Петербурге взлетели после объявления о введении QR-кодов и обязательной вакцинации. Смольный уже опубликовал штрафы для работодателей за отказ сотрудников прививаться. Что касается неработающих пенсионеров, то им санкции не грозят – разве что участковый врач будет звонить и предлагать вакцинироваться.