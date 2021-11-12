Число туроператоров Петербурга уменьшилось за время пандемии коронавируса

В Петербурге сократилось число туроператоров за время пандемии коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге уменьшилось количество туроператоров за время пандемии коронавируса. Об этом «Комсомолка» узнала от главы комитета по туризму Северной столицы Сергея Корнеева. По словам чиновника, до прихода инфекцию в город в реестре Ростуризма было 775 организаций, сейчас же их на 24 меньше. Так что сокращение совсем небольшое.

- О чем это говорит? Кто-то приостановил свою деятельность, но из реестра не вышел, большое количество копаний из международного туризма перешли во внутренний туризм в рамках реестра туроператоров. Но это говорит о том, что люди не ушли с рынка, они продлевают финансовые гарантии. Реестр – гибкий механизм. Каждый год кто-то приходит, кто-то выходит, в Петербурге реестр по-прежнему очень мощный, - передает журналист «КП-Петербург» слова Сергея Корнеева.

Глава комитет по туризму добавил, что сложнее всех в Петербурге приходится тем компаниям, которые занимались исключительно въездным туризмом. К слову, город готов привлекать большой турпоток за счет новой культурной географии.