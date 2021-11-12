Две уроженки Ленобласти поборются за титул «Краса России 2021» и 2 млн рублей

Две жительницы Ленобласти вышли в финал конкурса "Краса России 2021". Фото: instagram.com/krasarossii_official

Две уроженки Ленобласти пробились в финал 27-го общероссийского конкурса «Краса России 2021». От 47-го региона за победу поборются Татьяна Зверько и жительница Выборга Серафима Авраменко. Победительнице достанется не только заветный титул, но и драгоценная корона, а также немаленький денежный приз – целых 2 млн рублей.

- 52 девушки из разных регионов России на протяжении трех недель представят театрализованное шоу при участии следующих звезд: Дмитрия Колдуна, Алины Артц, Артема Качера и других, - делятся подробностями мероприятия организаторы.

Добавим, что финал состоится 17 ноября в Зимнем театре Сочи.