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Woman12 ноября 2021 23:57

Две уроженки Ленобласти поборются за титул «Краса России 2021» и 2 млн рублей

47-й регион на конкурсе будут представлять Татьяна Зверько и Серафима Авраменко
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Две жительницы Ленобласти вышли в финал конкурса "Краса России 2021". Фото: instagram.com/krasarossii_official

Две жительницы Ленобласти вышли в финал конкурса "Краса России 2021". Фото: instagram.com/krasarossii_official

Две уроженки Ленобласти пробились в финал 27-го общероссийского конкурса «Краса России 2021». От 47-го региона за победу поборются Татьяна Зверько и жительница Выборга Серафима Авраменко. Победительнице достанется не только заветный титул, но и драгоценная корона, а также немаленький денежный приз – целых 2 млн рублей.

- 52 девушки из разных регионов России на протяжении трех недель представят театрализованное шоу при участии следующих звезд: Дмитрия Колдуна, Алины Артц, Артема Качера и других, - делятся подробностями мероприятия организаторы.

Добавим, что финал состоится 17 ноября в Зимнем театре Сочи.