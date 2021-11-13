В Петербурге сотрудница Роспотребнадзора ослепла из-за коронавируса

Сотрудница петербургского Роспотребнадзора потеряла зрение из-за коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Глава управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталья Башкетова рассказала об одной из своих подчиненных, которая на время лишилась зрения из-за коронавируса. По словам главное санитарного врача Северной столицы, это редкое осложнение, но оно имеет место быть.

- У меня в коллективе девочка болела инфекцией, и она ослепла. На оба глаза. Да, сейчас ей восстановили зрение, но достаточно долго, в районе двух недель, она не видела, - сообщила Наталья Башкетова в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Вместе с главным санврачом города в телепрограмме был председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, который не удивился осложнению в виде слепоты. По его словам, из-за COVID-19 действительно может ухудшиться не только обоняние, но и зрение.

Тем временем жители Северной столицы установили абсолютный рекорд по количеству вакцинаций от коронавируса за день - в четверг, 11 ноября, медики сделали более 34,3 тысячи инъекций.