Арестованному блогеру Хованскому назначили психолого-психиатрическую экспертизу

Юрий Хованский прошел психолого-психиатрическую экспертизу в рамках уголовного дела об оправдании терроризма. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Блогеру Юрию Хованскому назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Об этом сообщает его девушка Мария со ссылкой на письмо арестованного из СИЗО. Напомним, блогера обвиняют по статье за оправдание терроризма из-за того, что он публично исполнил песню, в которой одобряет действия боевиков во время Норд-Оста, в том числе положительно высказывается об убийстве детей.

Для родных и близких Хованского стало полной неожиданностью, что его проверяют на вменяемость. Сам горе-блогер признается, что боится перспективы оказаться в психбольнице.

- Психолог долго провоцировала, но он нормально держался. Сидит потом, общается с психиатром, все в порядке. Заходит психолог и пишет на листочке не то пограничное расстройство личности, не то социальное психологическое расстройство (Юра не успел разглядеть). Психиатр говорит: «Вы не можете это ставить», а психолог отвечает: «Ну вы же можете», - пишет девушка Хованского в своем Telegram-канале.

Следствие полагает, что блогер пел «композицию» во время стрима (прямой трансляции в интернете – Прим.Ред.) в 2018 году. Сам же Юрий заверяет, что это было в далеком 2012 году, когда во второй части статьи 205.2 УК РФ не было слов про оправдание терроризма через Сеть. Кроме этого родные блогера уверены, что его оклеветал коллега по цеху.