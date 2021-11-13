Без дождей и солнечно: погода в Санкт-Петербурге на субботу, 13 ноября

В выходные в Петербурге будет плюсовая температура и немного солнца. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Хорошая погода ждет жителей и гостей Санкт-Петербурга в наступившие выходные. В субботу будет чуть теплее, чем в воскресенье, но оба дня окажутся солнечными (почти) и сухими. Так, по крайне мере, обещают синоптики.

- 13 ноября облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, слабый. Воздух прогреется до +3...+5 градусов. Атмосферное давление будет повышаться и составит 768 мм ртутного столба, что выше нормы, - сообщает петербургский гидрометцентр.

В воскресенье также ожидается переменная облачность с прояснениями. Ночью синоптики обещают заморозки до -1, возможен гололед. А днем солнце будет прогревать воздух в городе, но выше +3 температура не поднимется. При этом все также без осадков. Давление останется высоким.