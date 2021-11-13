Туристы считают, что Петербург пахнет водой и холодом

Аромат Петербурга - вода и холод. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербург, по мнению туристов, пахнет водой и холодом. К такому неожиданному выводу пришли составители рейтинга самых «ароматных» городов России, опросившие путешественников через социальные сети

- Мы спросили пользователей соцсетей, чем пахнут города России и какие ароматы привлекают туристов. Аромат можжевельника и моря в Ялте «одурманивает» 29% путешественников. На втором месте — запах магнолии в Сочи (20% голосов). «Бронзу» получил Санкт-Петербург за запах воды и холода — 17%, - сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.

Как именно пахнут «вода и холод» точного объяснения пока нет. Однако именно они создают неповторимую атмосферу города.

В десятку «ароматных» городов вошли также: Калининград — запах марципана, Куршской косы, янтаря и старого города; Москва — запах метро, стройки и фастфуда. Самара пахнет рекой Волгой, Жигулевского пивзаводом и шоколадом, Суздаль — медом, яблоками и стариной. В Туле сильнее всего чувствуются пряники и чай из самовара. Петрозаводск ассоциируется с чистым воздухом и ароматом болот, а во Владивостоке пахнет соленым морем и водорослями.

Напомним, что ранее петербургские парфюмеры создали духи с ароматом пышки. Корюшка - на очереди.