Еще 3273 человека заболели коронавирусом в Петербурге за сутки

Заболеваемость остается высокой. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Новые данные по ситуации с коронавирусом публикует федеральный Оперативный штаб. Всего за последние сутки в России заболели 39 256 человек, 33 802 выздоровели, подтвержден 1241 смертельный случай по причине заболевания ковидом. В Петербурге показатели в разы меньше, но все еще очень высокие, хоть и меньше, чем в пятницу.

- За минувшие сутки в Санкт-Петербурге заболели коронавирусной инфекцией 3273 человека. Общее количество случаев заражения с начала пандемии достигло 748 605, - сообщает портал «Стопкоронавирус.рф».

Выздоровели 3882 петербуржца (677 891 за все время), скончались еще 70 горожан. Всего жертвами коронавируса стали уже 24 952 жителя Петербурга.

В Ленинградской области новых заражений - 396 (83 464), выздоровели - 389 (64 374), умерли - 13 (2655).