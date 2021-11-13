Ресторанам разрешат работать до 24:00 в Петербурге

Рестораны смогут работать а час дольше, но при закрытых дверях. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Петербурга поручил внести изменения в антиковидное постановление, ограничивающее работу ресторанов по времени. Теперь им можно будет закрываться не в 23:00, а на час позже. При этом касса и вход будут закрыть, но гостям позволят спокойно доесть свой ужин. Об этом было заявлено во время прямого эфира с обсуждением ситуации по коронавирусу на странице Александра Беглова ВКонтакте.

- Для многих ресторанов время ужина начинается как раз с 23:00. У нас еще полный зал гостей. Мы можем закрыть двери и кассу, но просим разрешить доработать до 24:00, чтобы дать посетителям доужинать, - озвучил вопрос рестораторов глава ситуационного центра Александр Ситов.

Речь ша в том числе и о проверках соблюдения карантинных мер, чтобы проверяющие не выносили штрафы заведениям и не заставляли выгонять посетителей на улицу в одиннадцать вечера.

Губернатор Петербурга предложение одобрил и поручил Ситову подготовить необходимые документы для внесения изменений в постановление.