13 домов центре Петербурга остались без воды из-за прорыва трубы

В 13 домах центра Петербурга пропала вода. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Больше десятка зданий в Центральном районе Петербурга остались в субботу без холодной воды. Причиной стала коммунальная авария на Большой Конюшенной улице. О ЧП сообщают в районной администрации.

- Возле дома №5 по Большой Конюшенной произошла авария на коммуникациях «Водоканала». По предварительным данным, причиной послужил дефект на трубопроводе. В диапазон отключения от холодного водоснабжения попали 13 зданий, - уточняет пресс-служба Центрального района.

Ремонтные работы продлятся до вечера субботы, для водоснабжения жителей домов обещают сделать временный трубопровод.