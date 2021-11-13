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Происшествия13 ноября 2021 12:54

13 домов центре Петербурга остались без воды из-за прорыва трубы

ЧП произошло на Большой Конюшенной улице
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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В 13 домах центра Петербурга пропала вода.

В 13 домах центра Петербурга пропала вода.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Больше десятка зданий в Центральном районе Петербурга остались в субботу без холодной воды. Причиной стала коммунальная авария на Большой Конюшенной улице. О ЧП сообщают в районной администрации.

- Возле дома №5 по Большой Конюшенной произошла авария на коммуникациях «Водоканала». По предварительным данным, причиной послужил дефект на трубопроводе. В диапазон отключения от холодного водоснабжения попали 13 зданий, - уточняет пресс-служба Центрального района.

Ремонтные работы продлятся до вечера субботы, для водоснабжения жителей домов обещают сделать временный трубопровод.