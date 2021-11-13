Живую елку поставят на Дворцовой площади к 20 декабря

Второй год на Дворцовой будет стоять живая ель. Фото: Олег ЗОЛОТО

Елка на Дворцовой площади появится к 20 декабря. Об этом заявил вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Как и в прошлом году, это будет живое дерево. Именно такой вариант выбрали в интернет-голосовании жители города.

- Второй год подряд у нас будет живая елка. Ее установят к 20 декабря. В этом году, как и в прошлом, фокус при новогодних торжествах будет сделан на мероприятия без скопления людей. Рождественская ярмарка буде, она откроется по трем адресам: на Манежной и Конюшенной площадях и на Певческом мосту, - рассказал Пиотровский.

Кроме того, два больших катка будут залиты на той же Конюшенной площади и в ЦПКиО имени Кирова. По словам, вице-губернатора, весь Петербург украсят в едином стиле на основе разработанного в Смольном бренд-бука. А в стилистике украшений есть исторические, петровские мотивы.