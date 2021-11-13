В Смольном объяснили, почему «КовиВака» в Петербурге нет и не факт, что будет

"КовиВака"в Петербурге нет и ждать его не стоит. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Заместитель главы Комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана рассказал, какие вакцины есть в городе, чем прививаться и куда подевался «КовиВак». На все эти вопросы жителей Петербурга он ответил в ходе прямого эфира на страничке губернатора Александра Беглова ВКонтакте.

- Всего в России вакцин четыре, они производятся в разных количествах. «КовиВаком» привиться невозможно? - Сегодня его у нас нет. Есть немного «ЭпиВака», в достаточном количестве «Спутник V» и «Спутник Лайт». «КовиВак» - препарат на «убитом» вирусе. Очень сложна в производстве, его делает всего одно предприятие в стране и за все время было выпущено около миллиона доз. Не стоит его ждать. Призываем прививаться «Спутником» для получения иммунитета, - сообщил Сарана.

При этом, напомнил чиновник, «Спутник Лайт» используется только для ревакцинации или вакцинации тех, кто уже переболел коронавирусом. Первичные прививки делают только обычным двухкомпонентным «Спутником».

Сейчас в городе работает 177 стационарных и 49 мобильных пунктов вакцинации.

А вот на высокий уровень антител непривитым или привитым давно людям надеяться на стоит. Новый штамм Дельта поражает легкие быстрее, чем начинает работать уже имеющийся иммунитет. Новая прививка дает большую защиту.