Школьникам Петербурга раздадут 264 тысячи новогодних подарков

Ученики младших классов получат подарки к Новому году. Фото: Олег ЗОЛОТО

264 тысячи школьников младших классов получат подарки от города к Новому году. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. По его словам, сувениры будут иметь символику основателя города императора Петра Великого, со дня рождения которого исполняется 350 лет.

- Для всех школьников младших классов - это 264 тысячи ребят - сейчас готовится уникальный телевизионный новогодний спектакль «Снегурочка». Также дети получат новогодние сувениры с символикой предстоящего года - года 350-летия со дня рождения основателя нашего города - Петра I. Уже в декабре подарки начнут развозить по школам, - сообщил Пиотровский в своем телеграм-канале.

Кроме того дети, как и все горожане, смогут повеселиться в новогодние праздники на Рождественской ярмарке, которая пройдет на трех площадках: Манежной и Конюшенной площадях, а также на Певческом мосту. Кроме того на Конюшенной площади и в ЦПКиО зальют два больших катка.

А вот массовых мероприятий не будет по причине пандемии.