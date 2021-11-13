Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье13 ноября 2021 16:40

Вице-губернатор Петербурга Пиотровский объяснил, почему в музеи и театры нельзя ходить по ПЦР-тестам

С таким вопросом к руководству города обратились жители
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Пойти в музей или театр без QR-кода не получится.

Пойти в музей или театр без QR-кода не получится.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский объяснил, почему жителям и гостям города нельзя будет ходить в музеи и театры по предъявлению ПЦР-теста. Такой вопрос от жителей города был озвучен во время прямого эфира, посвященного ситуации с коронавирусом.

- Мы все нормативы принимаем по рекомендациям Роспотребнадзора. Тест не защищает человека, он показывает отсутствие инфекции на момент его прохождения, но человек позднее может быть подвержен заражению. До прихода в музей он контактирует с людьми, едет в транспорте. Тест делается долго (сутки - прим.ред.) и действует 72 часа. Человек с тестом в театре может быть уже заражен, - пояснил Пиотровский.

По его словам, когда эпидемиологическая обстановка в городе улучшится, Смольный может вернуться к вопросу послаблений карантинных норм, но пока что для похода в театры, музеи и прочие общественные места жителям и гостям Петербурга придется показывать QR-код или медотвод от прививки.