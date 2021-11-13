Вице-губернатор Петербурга Пиотровский объяснил, почему в музеи и театры нельзя ходить по ПЦР-тестам

Пойти в музей или театр без QR-кода не получится. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский объяснил, почему жителям и гостям города нельзя будет ходить в музеи и театры по предъявлению ПЦР-теста. Такой вопрос от жителей города был озвучен во время прямого эфира, посвященного ситуации с коронавирусом.

- Мы все нормативы принимаем по рекомендациям Роспотребнадзора. Тест не защищает человека, он показывает отсутствие инфекции на момент его прохождения, но человек позднее может быть подвержен заражению. До прихода в музей он контактирует с людьми, едет в транспорте. Тест делается долго (сутки - прим.ред.) и действует 72 часа. Человек с тестом в театре может быть уже заражен, - пояснил Пиотровский.

По его словам, когда эпидемиологическая обстановка в городе улучшится, Смольный может вернуться к вопросу послаблений карантинных норм, но пока что для похода в театры, музеи и прочие общественные места жителям и гостям Петербурга придется показывать QR-код или медотвод от прививки.