«Цена слишком высока, есть только один путь - вакцинация»: губернатор Петербурга заявил, что ждать пока все переболеют - безответственно

Вакцинация - единственный верный путь к коллективному иммунитету. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Петербурга призвал жителей города вакцинироваться для достижения коллективного иммунитета, а не ждать пока все переболеют. Ведь цена за это может быть слишком высока - чья-то жизнь.

- Люди спрашивают: почему не закрыть все? - Транспорт, метро, поликлиники. Но такие решения принимаются только в крайнем случае. Причем иммунологи уверены, что даже самые жесткие ограничения не помогут. Чтобы пандемия сошла на нет, нужен коллективный иммунитет. Если ждать, пока все переболеют, то многие этого не переживут - цена слишком высока. Есть только один путь - вакцинация, - заявил во время прямого эфира на своей странице ВКонтакте глава города.

По словам губернатора, нельзя быть безответственными, пренебрегая возможностью привиться и уберечься от болезни.

Он поблагодарил тех жителей города, которые на своем опыте убеждают других вакцинироваться. Сейчас, по данным Смольного, снизилось количество положительных ПЦР-тестов, это значит, что есть хорошая динамика и заболеваемость снижается.

- Будем действовать сообща, чтобы победить вирус, - отметил Александр Беглов.