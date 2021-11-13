Чудо-гол 16-летниего хоккеиста СКА стал «самым молодым» в истории сборной России

16-летний Матвей Мичков стал самым молодым игроком, забивавшим за сборную России. Фото: ХК СКА

Красивую и рекордную для всего отечественного хоккея забил за сборную России 16-летний нападающий петербургского СКА Матвей Мичков. В матче Кубка Карьяла против сборной Швеции игрок сравнял счет, положив за шиворот вратарю красивейшую шайбу в стиле лакросс.

- Мичкоооов! Легко и непринужденно Матвей засовывает «лакросс» и сравнивает счет в самом начале второго периода! И да, это его первая шайба за национальную сборную, 1:1, - сообщает Твиттер ХК СКА.

Учитывая, что Мичков стал самым молодым игроком в истории советского и российского хоккея, вышедшего на лед, он автоматически стал и самым молодым игроком, забившим за сборную.

Предыдущее достижение в 2002 году установил уже легендарный ныне Александр Овечкин, ему тогда было 17 лет.

Увы, но даже чудо-гол Мичкова не помог сборной России и национальная команда уступила шведам со счетом 2:4.