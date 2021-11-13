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Здоровье13 ноября 2021 18:40

1 миллион 999 тысяч жителей Петербурга полностью привиты от коронавируса

Данные по вакцинации приводит городской Оперштаб
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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В Петербурге полностью привиты почти два миллиона человек.

В Петербурге полностью привиты почти два миллиона человек.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербург вплотную приблизился к рубежу, которого в Смольном хотели достигнуть еще в начале сентября. По состоянию на 13 ноября в городе полностью вакцинированы 1 миллион 999 тысяч человек. То есть до отметки в два миллиона осталось привить около тысячи горожан.

- Привито первично от COVID-19 (без учета «Спутника Лайт») за сутки - 14 844 человека, всего - 1 878 134. Закончили цикл вакцинации за сутки - 15 342, всего - 1 999 037 человек, - говорится в ежедневной справке, распространяемой пресс-службой городской администрации.

В городе сохраняется запас вакцины в количестве 608 803 доз. Практически все это - «Спутник V», который используется для первичной вакцинации. Есть также «Спутник Лайт» для ревакцинации или привитии переболевших ковидом горожан. «ЭпиВакКорона» имеется в незначительных объемах, а «КовиВака» в городе нет и поставки его пока не предвидятся.