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Звезды13 ноября 2021 18:52

Беглов поздравил музей Достоевского с 50-летием

Здесь представили выставку«Достоевский. Жизнь и творчество. Pro и contra», открытую к юбилею писателя
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Губернатор посетил музей Достоевского. Фото: gov.spb.ru

Губернатор посетил музей Достоевского. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга посетил музей Достоевского в Кузнечном переулке и поздравил его сотрудников с полувековым юбилеем музея. Вместе с этим глава города осмотрел выставку, приуроченную к 200-летию самого Федора Михайловича.

- Выставка называется «Достоевский. Жизнь и творчество. Pro и contra». На ней представлены экспонаты, рассказывающие о раннем творчестве писателя, а также о создании его великого пятикнижия: романов «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток», «Братья Карамазовы», - сообщает пресс-служба губернатора.

А сердцем музея, где удается сохранить «дух Достаевского», музейщики считают квартиру, в которой писатель провел последние годы жизни.

По окончании осмотра, губернатор пообщался с директором музея Натальей Ашимбаевой и отметил, что город выделил 28 миллионов рублей на ремонтные работы и обновление экспозиции.