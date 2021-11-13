Новый рекорд суточной вакцинации установлен в Петербурге

В Петербурге побит рекорд по вакцинации. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге побит недавний рекорд по вакцинации. По данным Комитета по здравоохранению, за минувшую пятницу в городе было сделано более 35 тысяч прививок, что почти а три тысячи больше прошлого достижения.

- За пятницу в Петербурге привито первым компонентом 23 139 человек. Всего выполнено 35 765 инъекций. Это очередной рекорд с начала массовой вакцинации, - сообщает пресс-служба Комздрава.

В том числе, за минувшие сутки было привито 5432 человека в возрасте старше 60 лет.

Напомним, что согласно последним постановлениям Роспотребнадзора и Смольного, среди пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями доля вакцинированных должна достигать 80%. К 15 декабря необходимо сделать первичный укол, а до 15 января - пройти вторичную прививку.

При этом никаких санкций кроме ограничений по QR-кодам не предусмотрено, но власти надеются на сознательность горожан.