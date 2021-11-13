Катки открылись в Новой Голландии и Севкабеле

В Петербурге открылись первые катки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первые катки для любителей массового катания открылись в Петербурге 13 ноября. Ледовые пространства заработали в Новой Голландии и в Севкабель-Порту. Оба катка располагаются под открытым небом, так что QR-код для входа не потребуются. А вот носить маски и дерзать дистанцию придется.

- Каток открыт! Ждем вас ежедневно с 10:00 до 22:00. Пожалуйста, планируйте визит и приобретайте билеты заранее онлайн. Для входа на каток QR-код не потребуется, но не забывайте соблюдать дистанцию и носить маску, а при любых признаках недомогания оставайтесь дома. Берегите себя и своих близких!, - сообщает в соцсетях пресс-служба Новой Голландии.

Именно здесь в день открытия побывали журналисты «КП-Петербург» и убедились, что несмотря на плюсовую погоду желающих встать на коньки очень много.

Не менее многолюдно было и в Севкабель-Порту. Здесь также не требуют QR-код, но напоминают о соблюдении санитарных правил.

Что касается цен, то они «кусаются» и достигают 450 рублей за час катания.