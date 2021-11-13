91% ковидных пациентов больницы Святого Георгия не привиты от коронавируса

91% госпитализированных пациентов не были привиты от ковида. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Главврач больницы Святого Георгия, которая первой в Петербурге начала принимать пациентов с коронавирусом, рассказал, что процент непривитых среди лежащих у них больных доходит до 91. И самые тяжелые пациенты - среди этого числа.

- Уже год и 8 месяцев мы спасаем пациентов с коронавирусом. Мы набрали большой опыт, но люди продолжают умирать. Люди пожилого возраста, с хроническими болезнями находятся в зоне риска Из 100 заболевших пациентов у нас 91 - не привит. Ни одного вакцинированного нет на ИВЛ. Результаты лечения у привитых в 12 раз лучше, чем у непривитых, - рассказал во время прямого эфира по ситуации с ковидом Валерий Стрижелецкий

По опыту врачей больницы, риск смертельного исхода у привитого пациента в 21 раз ниже. При этом большинство осложнений связано с сопутствующими заболеваниями. Чем они серьезнее, тем тяжелее течение коронавируса.

- Заболеть коронавирусом и одновременно аппендицитом может любой. Будьте ответственны за свое здоровье, прививайтесь, - подчеркнул главврач.