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Общество14 ноября 2021 9:34

В Петербурге ожидаются заморозки

Рабочая неделя начнется с похолодания
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
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В Петербурге ожидается похолодание

В Петербурге ожидается похолодание

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Рабочая неделя в Санкт-Петербурге начнется с похолодания. В городе ожидаются небольшие заморозки. Об этом сообщил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

- Петербург на периферии антициклона, - сообщил Михаил Леус на своей странице в соцсети. -14 ноября на метеорологические условия в Северной столице сохранится влияние гребня антициклона. При облачной с прояснениями погоде, в начале дня местами пройдут небольшие дожди, далее без осадков.

Температура воздуха в Петербурге 14 ноября составил до 4 градусов выше нуля, в области до 5 градусов тепла. Порывистого ветра не ожидается.

А вот начало недели, по словам синоптика, начнется с похолодания.

- В ночь на понедельник слегка подморозит, - сообщил синоптик.

В понедельник 15 ноября, по данным Гисметео, температура опустится до двух градусов ниже нуля.