В доме Басевича произошел пожар на площади 200 квадратных метров

Дом Басевича часто попадает в сводки происшествий Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дом Басевича в Санкт-Петербурге загорелся в четвертый раз за последние полтора года. На этот раз площадь огня составила 200 квадратных метров. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

- 14 ноября в 06:55 поступило сообщение о пожаре по адресу: Петроградский район, Большая Пушкарская дом 7, - сообщают спасатели.

Сведений о пострадавших пока не поступало. На месте происшествия работали 38 спасателей. Машины МЧС, как сообщают очевидцы, перекрыли движение.

Сейчас огонь уже потушен.

Ранее дом горел в мае и июне 2021 года и летом в 2020 году.