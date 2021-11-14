Петербург догоняет Москву по числу заболевших коронавирусом за сутки

Эпидемия в Петербурге пока не думает затихать Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург продолжает сотрясать эпидемия коронавируса. В городе четвертый день подряд фиксируют больше трех тысяч новых заболевших. За последние сутки в Северной столице выявили 3 144 человека, у которых диагностировали инфекцию. Не идет на спад и число умерших от ковида.

- От коронавируса за последние сутки в Петербурге скончались 80 человек, - сообщают в оперштабе.

Для сравнения в Москве за последние сутки заболели 3 734 человека. Петербург по числу новых заболевших занимает вторую строчку, опережая Московскую область.

При этом по числу выздоровевших Северная столица уступает Москве и Московской области. За последние сутки в городе вылечились от коронавируса 1575 человек.