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Общество14 ноября 2021 11:12

Петербург догоняет Москву по числу заболевших коронавирусом за сутки

В Северной столице вновь выявили больше трех тысяч заболевших
Роман ЛЯЛИН
Роман ЛЯЛИН
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Эпидемия в Петербурге пока не думает затихать

Эпидемия в Петербурге пока не думает затихать

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Санкт-Петербург продолжает сотрясать эпидемия коронавируса. В городе четвертый день подряд фиксируют больше трех тысяч новых заболевших. За последние сутки в Северной столице выявили 3 144 человека, у которых диагностировали инфекцию. Не идет на спад и число умерших от ковида.

- От коронавируса за последние сутки в Петербурге скончались 80 человек, - сообщают в оперштабе.

Для сравнения в Москве за последние сутки заболели 3 734 человека. Петербург по числу новых заболевших занимает вторую строчку, опережая Московскую область.

При этом по числу выздоровевших Северная столица уступает Москве и Московской области. За последние сутки в городе вылечились от коронавируса 1575 человек.